Брянские огнеборцы ликвидировали пожар в частном секторе Пожарные потушили возгорание в частном секторе Брянска

Москва24 июн Вести.Пожар, возникший вечером 24 июня в частном секторе в Володарском районе Брянска, потушен, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.

Возгорание возникло на улице Кольцова – там полыхали два жилых дома, две хозяйственные постройки и легковой автомобиль.

На место прибыли подразделения нескольких пожарно‑спасательных частей Брянска, сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, а также представители электрических сетей и газовой службы.

В работах по ликвидации пожара были задействованы 24 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России – 15 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара и нанесенный ущерб и устанавливаются.