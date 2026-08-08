В Брянске спасатели потушили пожар на складе с красками

МЧС: пожар на складе с красками полностью ликвидирован в Брянске В Брянске спасатели потушили пожар на складе с красками

Москва8 авг Вести.Спасатели потушили пожар в Брянске, где загорелся склад с красками и автомаслами. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Пожар полностью ликвидирован, причина устанавливается дознавателями ведомства отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Там также добавили, что площадь пожара составила 3 тыс. кв м. Огонь бушевал несколько часов, прежде чем его удалось локализовать.

Ранее сообщалось, что в Фокинском районе Брянска загорелось складское помещение. По предварительной информации, пострадали 4 работника склада.