Москва8 авгВести.Спасатели потушили пожар в Брянске, где загорелся склад с красками и автомаслами. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Пожар полностью ликвидирован, причина устанавливается дознавателями ведомстваотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Там также добавили, что площадь пожара составила 3 тыс. кв м. Огонь бушевал несколько часов, прежде чем его удалось локализовать.
Ранее сообщалось, что в Фокинском районе Брянска загорелось складское помещение. По предварительной информации, пострадали 4 работника склада.