Москва9 июлВести.Крупный пожар в Батайске площадью 1 500 квадратных метров локализован. Об этом сообщило управление МЧС России по Ростовской области в MAX.
Пожар в Батайске локализован на площади 1500 кв. мговорится в сообщении
Уточняется, что пожарные предотвратили распространение огня на соседние здания.
Ранее сообщалось, что на улице Фермерской в Батайске загорелись два складских помещения и деревянные поддоны. К тушению привлекли более 70 специалистов и 23 единицы спецтехники, но работу затрудняла сухая и жаркая погода.