МЧС: крупный пожар в Батайске на 1 500 "квадратов" локализован

Пожар площадью 1 500 "квадратов" на складе в Батайске локализовали МЧС: крупный пожар в Батайске на 1 500 "квадратов" локализован

Москва9 июл Вести.Крупный пожар в Батайске площадью 1 500 квадратных метров локализован. Об этом сообщило управление МЧС России по Ростовской области в MAX.

Пожар в Батайске локализован на площади 1500 кв. м говорится в сообщении

Уточняется, что пожарные предотвратили распространение огня на соседние здания.

Ранее сообщалось, что на улице Фермерской в Батайске загорелись два складских помещения и деревянные поддоны. К тушению привлекли более 70 специалистов и 23 единицы спецтехники, но работу затрудняла сухая и жаркая погода.