Москва9 июлВести.В городе Батайске Ростовской области произошел крупный пожар на складах предприятия. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что загорелись склады по адресу: улица Фермерская, дом №1А. По прибытии спасателей установлено, что горят два складских помещения и деревянные поддоны. Огонь охватил площадь 1,5 тысячи квадратных метров.

По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят деревянные поддоны и два складских помещения на общей площади 1500 квадратных метров

говорится в публикации ГУ МЧС

Тушению мешает сухая и жаркая погода.

К ликвидации пожара привлечены более 70 человек личного состава и 23 единицы специальной техники.