В Батайске горят склады предприятия на площади 1,5 тысячи квадратных метров

МЧС тушит крупный пожар в Батайске, огнем охвачено 1,5 тысячи "квадратов" В Батайске горят склады предприятия на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Москва9 июл Вести.В городе Батайске Ростовской области произошел крупный пожар на складах предприятия. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что загорелись склады по адресу: улица Фермерская, дом №1А. По прибытии спасателей установлено, что горят два складских помещения и деревянные поддоны. Огонь охватил площадь 1,5 тысячи квадратных метров.

По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят деревянные поддоны и два складских помещения на общей площади 1500 квадратных метров говорится в публикации ГУ МЧС

Тушению мешает сухая и жаркая погода.

К ликвидации пожара привлечены более 70 человек личного состава и 23 единицы специальной техники.