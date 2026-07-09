Москва9 июлВести.В городе Батайске Ростовской области произошел крупный пожар на складах предприятия. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.
Отмечается, что загорелись склады по адресу: улица Фермерская, дом №1А. По прибытии спасателей установлено, что горят два складских помещения и деревянные поддоны. Огонь охватил площадь 1,5 тысячи квадратных метров.
По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят деревянные поддоны и два складских помещения на общей площади 1500 квадратных метровговорится в публикации ГУ МЧС
Тушению мешает сухая и жаркая погода.
К ликвидации пожара привлечены более 70 человек личного состава и 23 единицы специальной техники.