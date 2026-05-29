МЧС тушит складские помещения на территории предприятия в Аксае

Москва29 мая Вести.В Аксае на предприятии по производству рубероида произошел пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ростовской области на платформе MAX.

Отмечается, что сигнал о загорании складского помещения, расположенного по адресу: Аксайский проспект, дом №31, поступил на пульт пожарной охраны в 13.26.

К приезду первых расчетов огонь охватил два складских помещения - общая площадь горения составила 700 "квадратов".

К тушению привлечены 54 человека личного состава и 19 единиц спецтехники.

В 15.15 пожар удалось локализовать.