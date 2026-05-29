Москва29 маяВести.В Аксае на предприятии по производству рубероида произошел пожар. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Ростовской области на платформе MAX.
Отмечается, что сигнал о загорании складского помещения, расположенного по адресу: Аксайский проспект, дом №31, поступил на пульт пожарной охраны в 13.26.
К приезду первых расчетов огонь охватил два складских помещения - общая площадь горения составила 700 "квадратов".
К тушению привлечены 54 человека личного состава и 19 единиц спецтехники.
В 15.15 пожар удалось локализовать.