Москва12 маяВести.В Ростовской области загорелась птицефабрика, сообщили в мессенджере MAX в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел на территории хутора Маркин в Октябрьском районе.
Загорелась кровля складского помещения. Огонь охватил 1600 квадратных метровговорится в заявлении
Оперативные действия пожарных предотвратили распространение огня на ангар с домашней птицей, удалось спасти более 180 тысяч кур.
Работы на месте ЧП продолжаются, в них участвуют 47 человек, задействовано 19 единиц техники.