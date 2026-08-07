Москва7 авгВести.В Фокинском районе Брянска загорелся одноэтажный склад, где хранятся краска и масла для автомобилей, есть пострадавшие, сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
По предварительной информации пострадали 4 работника складаговорится в публикации
На месте происшествия работают более 50 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 17 единиц техники. Силы и средства наращиваются.
Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук взял ситуацию на личный контроль.
Он также сообщил, что региональное управление Роспотребнадзора проводит замеры качества воздуха в жилой застройке рядом с местом пожара.