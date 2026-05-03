Из-за печки и ветра в красноярском селе Кучерово сгорело 14 домов

В Красноярском крае 14 домов сгорели в ветреную погоду из-за соседской печки Из-за печки и ветра в красноярском селе Кучерово сгорело 14 домов

Москва3 мая Вести.В связи с пожаром в селе Кучерово Красноярского края организована проверка, сообщает региональная прокуратура. Там из-за соседа, затопившего печь в ветреную погоду, сгорели 14 двухквартирных домов.

В них проживали 38 человек. Пострадавших в результате пожара нет. Размер причиненного ущерба устанавливается.

По информации ведомства, в результате неосторожного обращения местного жителя с печным отоплением при топке печи в ветреную погоду загорелись хозяйственные постройки и жилые дома по улицам Комсомольской и Корнеева.

Огнем уничтожено 14 двухквартирных домов, в которых проживало 38 человек говорится в публикации прокуратуры Красноярского края

Для жителей организован пункт временного размещения на базе Александровской школы.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье об уничтожении имущества по неосторожности, надзорное ведомство поставило на контроль.

Отмечается также, что в ходе проверки будет отслеживаться соблюдение прав граждан на получение компенсации, возмещение ущерба и своевременное оказание им необходимой помощи.