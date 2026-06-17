Мужчина, поджегший дом с детьми под Красноярском, был ранее признан невменяемым Под Красноярском поджегший дом с детьми мужчина был ранее признан невменяемым

Москва17 июн Вести.Житель Назаровского округа Красноярского края, который в состоянии злости на жену поджег дом с четырьмя спящими детьми, ранее уже привлекался за убийство, но был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 мая в поселке Новая Сокса мужчина вместе с супругой находился в гостях у родственников, где распивал спиртное. Когда жена отказалась возвращаться домой, он ушел один, поджег собственный дом, в котором спали четверо малолетних детей, и скрылся.

Детей удалось спасти соседу, однако дом полностью сгорел. Возбуждено уголовное дело, отец помещен в СИЗО на 2 месяца.