Жительница Красноярска получила срок за гибель при пожаре ее детей

За гибель детей при пожаре в Красноярске их мать получила 2 года колонии Жительница Красноярска получила срок за гибель при пожаре ее детей

Москва29 апр Вести.Суд в Красноярске приговорил к двум годам колонии-поселения женщину, по вине которой при пожаре погибли двое ее малолетних детей, передает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Трагедия произошла в апреле прошлого года. Региональное управление СК сообщало, что пожар произошел, когда взрослых не было дома.

Двое детей, которым было 10 месяцев и 3 года, скончались в машине скорой помощи из-за отравления угарным газом.

По данным суда, дети спали, когда мать оставила их в квартире одних. Трехлетний ребенок проснулся и стал играть с зажигалкой. Из-за этого загорелась висевшая на сушилке одежда. В результате начался пожар и выделение окиси углерода.

Мать детей была признана судом виновной.

Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения говорится в сообщении

При этом отмечается, что с учетом беременности осужденной исполнение приговора отсрочено до достижения ее новорожденным 14-летнего возраста.