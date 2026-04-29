Москва29 апрВести.Суд в Красноярске приговорил к двум годам колонии-поселения женщину, по вине которой при пожаре погибли двое ее малолетних детей, передает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Трагедия произошла в апреле прошлого года. Региональное управление СК сообщало, что пожар произошел, когда взрослых не было дома.
Двое детей, которым было 10 месяцев и 3 года, скончались в машине скорой помощи из-за отравления угарным газом.
По данным суда, дети спали, когда мать оставила их в квартире одних. Трехлетний ребенок проснулся и стал играть с зажигалкой. Из-за этого загорелась висевшая на сушилке одежда. В результате начался пожар и выделение окиси углерода.
Мать детей была признана судом виновной.
Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселенияговорится в сообщении
При этом отмечается, что с учетом беременности осужденной исполнение приговора отсрочено до достижения ее новорожденным 14-летнего возраста.