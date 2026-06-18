Жительница Архангельской области осуждена на 1,5 года за гибель ее матери

Суд в Архангельской области признал виновной женщину в гибели матери Жительница Архангельской области осуждена на 1,5 года за гибель ее матери

Москва18 июн Вести.Холмогорский районный суд Архангельской области признал виновной местную жительницу в гибели ее матери при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 16 февраля 2026 года. Подсудимая осуществляла уход за тяжелобольной матерью, допустила возгорание жилого дома из-за неисправности и перегрева печи.

Маломобильная женщина 1941 года рождения получила острое отравление угарным газом, что стало причиной ее смерти.

Суд признал 53-летнюю местную жительницу виновной в преступлении средней тяжести, предусмотренном ч. 2 ст. 219 УК РФ написано в MAX

Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Женщина свою вину признала и добровольно возместила имущественный ущерб и моральный вред потерпевшей – своей родной сестре.