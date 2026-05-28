Дело о гибели ребенка-инвалида в Минусинске по вине его матери направлено в суд В Минусинске рассмотрят дело против женщины, обвиняемой в гибели сына-инвалида

Москва28 мая Вести.В Минусинский городской суд направлено уголовное дело против 43-летней местной жительницы, по вине которой при пожаре погиб ее 12-летний сын-инвалид. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Речь идет о пожаре, который произошел в январе текущего года в жилом доме на улице Пугачева в Минусинске. Согласно материалам расследования, возгорание произошло после чистки печи, из которой выпали горящие угли. Женщина не убедилась в безопасности и вышла на улицу за топливом, а когда вернулась внутри начался пожар и был густой дым.

Женщина попыталась добраться до сына, который из-за состояния здоровья не мог передвигаться самостоятельно, однако потеряла сознание. Ребенка спасти не удалось — он погиб на месте. Саму женщину из горящего дома вынесли посторонние люди, после чего ее госпитализировали уточняется в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

Жительница Минусинска, которой вменяется причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), признала свою вину. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.