Москва18 июн Вести.Суд в Магаданской области вынес приговор по делу о пожаре в городе Сусумане, в котором погибли женщина и двое ее малолетних детей. Причиной смерти стало отравление угарным газом из-за того, что пожарный извещатель не сработал. Руководитель и монтер компании, установившей оборудование, получили 6 и 4,5 года лишения свободы соответственно. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил суд, в августе 2021 года администрация Сусуманского округа заключила договор с ООО "МВС" на установку и обслуживание автономных дымовых извещателей в квартирах. Однако работы были выполнены не в полном объеме, а услуги оказаны недобросовестно. При этом руководитель компании подписал акты с ложными сведениями и незаконно получил из бюджета свыше 360 тыс. рублей.

Трагедия произошла в мае 2023 года: во время пожара датчик в квартире не сработал, и все трое погибли от угарного газа.

Суд признал обоих виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), а руководителя — также по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Осужденным также запрещено заниматься деятельностью, связанной с монтажом и обслуживанием пожарного оборудования, в течение трех лет. Приговор пока не вступил в силу.