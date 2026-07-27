Москва27 июлВести.В Башкирии вынесен приговор в отношении двух слесарей, по вине которых в 2024 году в многоквартирном доме взорвался газ. Как сообщает Верховный суд республики, оба фигуранта признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ.
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 59-летнего слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования и 29-летнего слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве… Признал подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселенииговорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX
ЧП произошло 2 июля на улице Артема. Согласно материалам уголовного дела, работники прибыли на вызов в дом, жильцы которого жаловались на запах газа. Обнаружив утечку, они не приняли мер по обеспечению безопасности, а один из них повернул ручку варочной панели, из-за чего сработал электроподжиг и прогремели взрывы в квартире и на лестничное клетке.
В результате погиб один человек, еще трое серьезно пострадали. Ущерб по делу превысил 19 миллионов рублей.
Отмечается, что осужденные свою вину не признали. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.