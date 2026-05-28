В Нижнем Тагиле по делу о взрыве газа допросили 73 потерпевших и 9 свидетелей

По делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле допросили 73 потерпевших В Нижнем Тагиле по делу о взрыве газа допросили 73 потерпевших и 9 свидетелей

Москва28 мая Вести.Дзержинский суд Нижнего Тагила допросил 73 потерпевших по уголовному делу о взрыве бытового газа в многоквартирном доме. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Отмечается, что среди опрошенных также девять свидетелей.

На данный момент в суде уже допрошены 73 потерпевших и 9 свидетелей говорится в публикации

В число свидетелей вошли пять работников АО "ГАЗЭКС", анестезиолог-реаниматолог и медбрат. Одна из потерпевших одновременно имеет статус свидетельницы: как владелица квартиры в разрушенном доме она признана пострадавшей, а как фельдшер скорой, участвовавшая в спасении людей, - свидетелем.

Трагедия произошла на первом этаже жилого дома в Нижнем Тагиле 1 августа 2024 года. Из-за утечки газа произошел взрыв, после чего обрушились два подъезда. В результате ЧП погибли 11 человек, из них шестеро - дети. Еще 12 жильцов пострадали (семь взрослых и пятеро детей). Суммарный ущерб составил 230 миллионов рублей.

Обвинение предъявлено трем сотрудникам "ГАЗЭКС" (часть 3 статьи 238 УК РФ и статья 168 УК РФ), а также собственнице квартиры, где произошла утечка газа (часть 3 статьи 109, часть 1 статьи 118 и статья 168 УК РФ).

Суд изучил 36 томов материалов дела, включая основное заключение взрывотехнической экспертизы. Подсудимые свою вину отрицают. Разбирательство продолжается. Стороны вновь встретятся в зале суда 1 июня в 10.30.