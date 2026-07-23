МК: соседи слышали крик и стоны из квартиры в Егорьевске, где взорвался газ

Соседи слышали крик и стоны из квартиры в Егорьевске, где произошел взрыв газа МК: соседи слышали крик и стоны из квартиры в Егорьевске, где взорвался газ

Москва23 июл Вести.Соседи рассказали о 46-летнем жителе дома в подмосковном Егорьевске, в квартире которого взорвался газ. Об этом сообщает MK.RU.

Инцидент со взрывом бытового газа в жилом доме произошел 23 июля. Эпицентр находился в двухкомнатной квартире, в которой проживал 46-летний мужчина. Он погиб, пострадали три его соседа и сотрудник МЧС.

В материале издания сказано, что хозяин квартиры работал таксистом, после смерти родителей жил один. Незадолго до произошедшего жители дома слышали, как он кричал. Соседка утверждает, что после хлопка также были слышны стоны из квартиры, но вскоре они затихли. Тело мужчины было найдено при разборе завалов.

Издание также пишет, что возгорание быстро распространилось по подъезду, во многих квартирах выбило окна и перекосило двери. При ЧП один из местных жителей, 24-летний мужчина, на некоторое время оказался заблокирован в квартире и получил ожоги руки. Другой житель, 62-летний мужчина, из-за дыма был вынужден выйти на балкон и оттуда звонить сыну с просьбой о помощи. Пока сын ехал на место, пожилого мужчину спасли сотрудники МЧС, он был госпитализирован.