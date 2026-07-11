Москва11 июлВести.Московская прокуратура опубликовала в Telegram-канале кадры квартиры, уничтоженной в результате взрыва пиротехники.

Как сообщал ранее SHOT, в двушке на четвертом этаже хранилась пиротехника. Она неожиданно сдетонировала, начался пожар, и квартира полностью сгорела. Позже в ней обнаружили тело погибшего.

Ночью в квартире жилого дома на ул. Криворожская произошел пожар, после ликвидации которого было обнаружено тело мужчины 1978 г. р.

пишет прокуратура

Точная причина возгорания не называется, об этом станет известно после пожарно-технической экспертизы.