Прокуратура показала полностью сгоревшую в Москве квартиру, где погиб мужчина

Опубликованы кадры сгоревшей квартиры в Москве, где погиб мужчина Прокуратура показала полностью сгоревшую в Москве квартиру, где погиб мужчина

Москва11 июл Вести.Московская прокуратура опубликовала в Telegram-канале кадры квартиры, уничтоженной в результате взрыва пиротехники.

Как сообщал ранее SHOT, в двушке на четвертом этаже хранилась пиротехника. Она неожиданно сдетонировала, начался пожар, и квартира полностью сгорела. Позже в ней обнаружили тело погибшего.

Ночью в квартире жилого дома на ул. Криворожская произошел пожар, после ликвидации которого было обнаружено тело мужчины 1978 г. р. пишет прокуратура

Точная причина возгорания не называется, об этом станет известно после пожарно-технической экспертизы.