Москва11 июлВести.Московская прокуратура опубликовала в Telegram-канале кадры квартиры, уничтоженной в результате взрыва пиротехники.
Как сообщал ранее SHOT, в двушке на четвертом этаже хранилась пиротехника. Она неожиданно сдетонировала, начался пожар, и квартира полностью сгорела. Позже в ней обнаружили тело погибшего.
Ночью в квартире жилого дома на ул. Криворожская произошел пожар, после ликвидации которого было обнаружено тело мужчины 1978 г. р.пишет прокуратура
Точная причина возгорания не называется, об этом станет известно после пожарно-технической экспертизы.