Дело не в самокате: владельцы сгоревшей в Москве квартиры назвали свою версию ЧП Владельцы сгоревшей в Москве квартиры указали на неисправность проводки

Москва16 апр Вести.Неисправность проводки могла привести к пожару, который уничтожил коммунальную квартиру в Чуксином тупике на севере Москвы. Такой версией с ИС "Вести" поделились владельцы квартиры.

Счетчик – причина, а самокат здесь ни при чем. Он стоял, и на нем не ездил никто, сезона еще нет, и он не заряжался настаивает одна из собственниц квартиры

Другой владелец жилья также указывает на неисправность проводки.

Проводка была старая, с 1954 года ее никто не менял в этой квартире. Проводка была до такой степени изношена, что изоляция с проводов высохла и отламывалась заявил он

В результате пожара, который произошел утром 16 апреля, погиб 25-летний мужчина. Он арендовал одну из комнат. Причины пожара выясняются, прокуратура начала проверку. При этом Telegram-канал SHOT писал, что в квартире якобы загорелся находившийся на зарядке электросамокат.