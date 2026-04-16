Москва16 апрВести.В Москве из-за загоревшегося на зарядке электросамоката погиб человек. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Электросамокат загорелся в квартире в Москве, погиб один человекговорится в публикации
Отмечается, что трагедия произошла в коммунальной квартире в Чуксином тупике. Транспортное средство всю ночь стояло на зарядке, в какой-то момент произошло замыкание.
Огонь полностью уничтожил трехкомнатную квартиру в шестиэтажном доме и часть подъезда. Погиб 25-летний мужчина, еще семь жильцов удалось спасти.