В Москве подросток проник в коллектор метро и погиб

Москва21 мая Вести.В Москве в перегоне между станциями метро "Сокольники" и "Красносельская" погиб подросток. Подробности рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Выяснилось, что юноша вместе с другом проник ночью в коллектор через люк.

Находясь в перегоне, подросток решил посмотреть на движение поезда и, открыв дверь, ведущую в тоннель, был смертельно травмирован проходящим составом уточнили в пресс-службе

Тело погибшего обнаружили сотрудники ГУП "Московский метрополитен.

18-летний приятель не смог вытащить тело друга самостоятельно. На него составлен материал об административном правонарушении по статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта. Ему назначен административный штраф в размере 75 тыс. рублей.