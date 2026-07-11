Москва11 июлВести.В многоэтажке на улице Криворожской в Москве ночью произошел взрыв пиротехники, из-за которого погиб человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно публикации, пиротехника хранилась в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. Около 3.30 она сдетонировала, что привело к мощному пожару.
Дымом заволокло несколько этажей, а жители четвертого вообще оказались заблокированы огнем. Пожарные спасли 11 человек, среди них один ребенок.
Двушка, в которой произошел взрыв, выгорела полностью, там обнаружили одного погибшегопишет канал
Точная причина взрыва устанавливается.