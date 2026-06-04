В Пушкине возбудили дело после гибели мужчины при хлопке газового баллона

В Подмосковье возбудили дело после гибели мужчины при хлопке газового баллона В Пушкине возбудили дело после гибели мужчины при хлопке газового баллона

Москва4 июн Вести.В подмосковном Пушкине возбудили уголовное дело после гибели 60-летнего мужчины при хлопке газового баллона. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Московской области.

На территории одной из пожарных частей произошел хлопок газового баллона для дайвинга. В результате местный житель скончался на месте, различные травмы получил сотрудник пожарной части.

По данному факту … возбуждено уголовное дело [по] ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Следователями и криминалистами осуществлен выезд на место происшествия для проведения осмотра и установления всех обстоятельств.

В прокуратуре Московской области добавили, что контролируют установление всех обстоятельств.