"112": мужчина погиб при взрыве баллона для дайвинга в подмосковном Пушкине

"112": мужчина погиб при взрыве баллона для дайвинга в Подмосковье "112": мужчина погиб при взрыве баллона для дайвинга в подмосковном Пушкине

Москва4 июн Вести.В подмосковном Пушкине 66-летний мужчина погиб, сотрудник МЧС пострадал при взрыве баллона для дайвинга. Об этом сообщило интернет-издание "112".

По данным СМИ, мужчина приехал в пожарную часть, чтобы заправить оборудование для дайвинга. Однако сотрудник МЧС заметил, что срок годности одного из баллонов истек в 2025 году, и отказался его обслуживать. Через несколько минут, когда дайвер выходил из компрессорного помещения, баллон взорвался.

Мужчина погиб на месте, сотрудник МЧС получил травмы.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.