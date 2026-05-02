Дроны ВСУ атаковали Подмосковье, один человек погиб Мужчина погиб при атаке БПЛА ВСУ в Московской области

Москва2 мая Вести.В Московской области в результате атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина. Об этом пишет губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По его данным, в Подмосковье сегодня было сбито шесть вражеских дронов – над Истрой, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Еще один беспилотник подавили средства РЭБ.

К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина говорится в сообщении

Воробьев выразил соболезнования близким погибшего.

На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.