Москва2 маяВести.В Московской области в результате атаки БПЛА ВСУ погиб мужчина. Об этом пишет губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.
По его данным, в Подмосковье сегодня было сбито шесть вражеских дронов – над Истрой, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной. Еще один беспилотник подавили средства РЭБ.
К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчинаговорится в сообщении
Воробьев выразил соболезнования близким погибшего.
На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.