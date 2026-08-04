Воробьев: атака БПЛА на Московскую область продолжается, военные отражают удары Военные продолжают отражать атаку БПЛА на Московскую область

Москва4 авг Вести.Расчеты ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в настоящее время БПЛА замечены над Волоколамским, Клинским, Серебряно-Прудским и Чеховским городскими округами.

Военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах написал Андрей Воробьев

Ранее губернатор сообщал о последствиях утренней атаки дронов на регион. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шесть получили ранения. Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в Чехове - в промышленной зоне Новоселок произошли возгорания на складе, также повреждены электроподстанция и административное здание.