Москва4 авгВести.Расчеты ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в настоящее время БПЛА замечены над Волоколамским, Клинским, Серебряно-Прудским и Чеховским городскими округами.
Военные продолжают отражать атаку. Над территорией Московской области фиксируются беспилотники в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округахнаписал Андрей Воробьев
Ранее губернатор сообщал о последствиях утренней атаки дронов на регион. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шесть получили ранения. Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в Чехове - в промышленной зоне Новоселок произошли возгорания на складе, также повреждены электроподстанция и административное здание.