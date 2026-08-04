В Московской области при атаке БПЛА погибли пять человек, еще шестеро пострадали

Атака БПЛА на Московскую область: пять погибших, шесть раненых В Московской области при атаке БПЛА погибли пять человек, еще шестеро пострадали

Москва4 авг Вести.В результате утренней атаки беспилотников на Московскую область, по предварительным данным, пять человек погибли, еще шестеро ранены. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения написал Андрей Воробьев

Отмечается, что наиболее серьезные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промышленной зоне Новоселок после удара БПЛА вспыхнули пожары. Самый крупный, в складском помещении, уже удалось потушить. Огонь также повредил электроподстанцию и административное строение. В настоящее время на месте продолжают работать пожарные расчеты и все экстренные службы.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Атака также затронула деревню Солнышково – там обломки беспилотника повредили частное домовладение и автомобиль. Возгорание оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

Средства противовоздушной обороны и военные подразделения продолжают работу. Угроза сохраняется - БПЛА замечены в Волоколамском, Клинском, Серебряно-Прудском и Чеховском округах.