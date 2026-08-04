Москва4 авгВести.В результате утренней атаки беспилотников на Московскую область, по предварительным данным, пять человек погибли, еще шестеро ранены. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранениянаписал Андрей Воробьев
Отмечается, что наиболее серьезные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов. В промышленной зоне Новоселок после удара БПЛА вспыхнули пожары. Самый крупный, в складском помещении, уже удалось потушить. Огонь также повредил электроподстанцию и административное строение. В настоящее время на месте продолжают работать пожарные расчеты и все экстренные службы.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Атака также затронула деревню Солнышково – там обломки беспилотника повредили частное домовладение и автомобиль. Возгорание оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.
Средства противовоздушной обороны и военные подразделения продолжают работу. Угроза сохраняется - БПЛА замечены в Волоколамском, Клинском, Серебряно-Прудском и Чеховском округах.