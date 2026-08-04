Москва4 авгВести.В результате атаки беспилотников в промышленной зоне Новоселки в Чехове, по уточненным данным, пострадали 10 человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человекнаписал Андрей Воробьев
Отмечается, что шестеро пострадавших госпитализированы в Чеховскую больницу, двое - в медучреждения Серпухова и Подольска. Еще два человека после осмотра врачей от госпитализации отказались.
Врачи оценивают состояние семи пациентов как средней степени тяжести, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
У раненых – переломы, осколочные и минно-взрывные ранения, повреждения грудной клетки и мягких тканей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.