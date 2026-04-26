В Вологодской области число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 10

До 10 увеличилось число пострадавших после атаки БПЛА в Вологодской области В Вологодской области число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 10

Москва26 апр Вести.Десять жителей Вологодской области обратились за медицинской помощью после атаки БПЛА ВСУ, передает ТАСС.

Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов со ссылкой на первого заместителя - руководителя Аналитического центра области Светлану Пономареву, у пострадавших зафиксированы ожоги.

На текущую минуту 10 пострадавших. Вызов [скорой помощи] домой (ожоги) приводятся слова Пономаревой в Telegram-канале губернатора

Ранее сообщалось, что при атаке был поврежден трубопровод с серной кислотой. Состояние одного из пострадавших тяжелое.