Москва26 апрВести.Десять жителей Вологодской области обратились за медицинской помощью после атаки БПЛА ВСУ, передает ТАСС.
Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов со ссылкой на первого заместителя - руководителя Аналитического центра области Светлану Пономареву, у пострадавших зафиксированы ожоги.
На текущую минуту 10 пострадавших. Вызов [скорой помощи] домой (ожоги)приводятся слова Пономаревой в Telegram-канале губернатора
Ранее сообщалось, что при атаке был поврежден трубопровод с серной кислотой. Состояние одного из пострадавших тяжелое.