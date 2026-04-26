Утечка на трубопроводе с серной кислотой в Вологодской области ликвидирована

В Вологодской области ликвидировали утечку на трубопроводе с серной кислотой Утечка на трубопроводе с серной кислотой в Вологодской области ликвидирована

Москва26 апр Вести.В Вологодской области ликвидировали утечку на трубопроводе с серной кислотой, возникшую при атаке БПЛА на производственную площадку фосфорного комплекса. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

По его данным, средства ПВО отразили не менее трех волн атак беспилотников – всего 14 воздушных целей.

Пробит трубопровод серной кислоты, утечка ликвидирована; выбросов опасных химических веществ нет написал глава региона

Он отметил, что пострадали пять человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Сейчас в Вологодской области отменен режим атаки БПЛА, но сохраняется режим беспилотной опасности.

Ранее Филимонов сообщал, беспилотники повредили трубопровод с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО "Апатит". Пять человек получили ожоги от серной кислоты, все госпитализированы в Вологодскую областную больницу № 3.