Десять человек пострадали при воздушной атаке на предприятие в Волгограде

Бочаров: десять человек пострадали от удара дронов ВСУ в Волгоградской области Десять человек пострадали при воздушной атаке на предприятие в Волгограде

Москва27 июн Вести.Средства противовоздушной обороны ночью и утром в субботу отражали атаку украинских высокоскоростных беспилотников в Волгоградской области, пострадали 10 человек, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, враг атаковал одно из предприятий в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших написал Бочаров в мессенджере МАХ

Он добавил, что всех пострадавших направили в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений. По предварительным оценками медиков, угрозы жизни раненым нет, уточнил губернатор.

Бочаров заявил также, что локальные возгорания ликвидированы, на месте работают оперативные службы. Властям дано поручение уточнить число пострадавших и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки ВСУ.

Жилые объекты города не пострадали.

Почти сразу после полуночи 27 июня в Волгоградской области был объявлен режим беспилотной опасности.