Один человек погиб и 11 пострадали при ракетном ударе в Волгоградской области

При ракетном ударе в Волгограде погиб человек, идут поиски работника предприятия Один человек погиб и 11 пострадали при ракетном ударе в Волгоградской области

Москва27 июн Вести.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров привел последние данные о последствиях нанесенного ракетного удара.

Информация была опубликована в мессенджере MAX пресс-службой администрации Волгоградской области.

К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия говорится в заявлении главы региона

Кроме того, один сотрудник предприятия пропал без вести, его поиски продолжаются.

По уточненным сведениям, ранения получили 11 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее было известно о 10 пострадавших.