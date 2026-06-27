Москва27 июнВести.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров привел последние данные о последствиях нанесенного ракетного удара.
Информация была опубликована в мессенджере MAX пресс-службой администрации Волгоградской области.
К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятияговорится в заявлении главы региона
Кроме того, один сотрудник предприятия пропал без вести, его поиски продолжаются.
По уточненным сведениям, ранения получили 11 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее было известно о 10 пострадавших.