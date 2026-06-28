Москва28 июнВести.В Волгограде обнаружено тело второго сотрудника предприятия, погибшего в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Информация опубликована пресс-службой администрации Волгоградской области на платформе MAX.

Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия - в ходе работ обнаружено тело

цитирует Андрея Бочарова пресс-служба

Ранее сообщалось об одном погибшем и 11 пострадавших.

По словам главы региона, состояние госпитализированных остается стабильным.

Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким погибших.