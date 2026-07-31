Тело погибшей найдено при разборе завалов после атаки БПЛА на Волгоград

Под завалами разрушенного при атаке ВСУ дома в Волгограде нашли тело женщины Тело погибшей найдено при разборе завалов после атаки БПЛА на Волгоград

Москва31 июл Вести.В Волгограде в результате массированной атаки украинских беспилотников погибла женщина, ее тело нашли при разборе завалов разрушенного дома, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

К сожалению, в результате сегодняшней террористической атаки киевского режима есть погибшая. При разборе завалов на месте жилого дома по ул. Булаткина в Красноармейском районе Волгограда обнаружена женщина приводит слова Бочарова пресс-служба правительства региона в мессенджере МАХ

ВСУ атаковали Волгоградскую область рано утром 31 июля, в пятницу. Зафиксированы повреждения в 8 многоквартирных домах в Тракторозаводском районе. Для жителей организован пункт временного размещения.