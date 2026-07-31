После атаки ВСУ Волгоград заволокло дымом из-за разгоревшихся пожаров Жителей Волгограда призвали закрыть окна и ограничить проветривание из-за дыма

Москва31 июл Вести.Жителей Волгограда призвали закрыть окна и минимизировать проветривание помещений после атаки украинских беспилотников – в результате ударов произошли крупные пожары, из-за которых на улицах города повисла дымка и появился сильный запах гари. Подобные сообщения распространилитсь в местных сообществах в социальных сетях.

Волгоград после атаки БПЛА заволокло дымом. Жители разных районов города сообщают о сильном запахе гари и дымке. По возможности рекомендуется плотно закрыть окна, ограничить проветривание помещений говорится в Telegram-канале "Новости Волгограда"

ВСУ атаковали Волгоградскую область рано утром 31 июля, в пятницу. Целями стали складские помещения, в том числе – логистический центр Wildberries. На местах работают оперативные службы.

В городе повреждены 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей организован пункт временного размещения.

При атаке пострадали 5 человек, все госпитализированы.