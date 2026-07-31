Москва31 июлВести.Жителей Волгограда призвали закрыть окна и минимизировать проветривание помещений после атаки украинских беспилотников – в результате ударов произошли крупные пожары, из-за которых на улицах города повисла дымка и появился сильный запах гари. Подобные сообщения распространилитсь в местных сообществах в социальных сетях.
Волгоград после атаки БПЛА заволокло дымом. Жители разных районов города сообщают о сильном запахе гари и дымке. По возможности рекомендуется плотно закрыть окна, ограничить проветривание помещенийговорится в Telegram-канале "Новости Волгограда"
ВСУ атаковали Волгоградскую область рано утром 31 июля, в пятницу. Целями стали складские помещения, в том числе – логистический центр Wildberries. На местах работают оперативные службы.
В городе повреждены 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Для жителей организован пункт временного размещения.
При атаке пострадали 5 человек, все госпитализированы.