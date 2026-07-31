В Волгограде для жителей поврежденных при атаке ВСУ домов организован ПВР

При атаке ВСУ на Волгоград повреждены 8 домов, для людей организован ПВР В Волгограде для жителей поврежденных при атаке ВСУ домов организован ПВР

Москва31 июл Вести.В Волгограде для жителей, чьи дома получили повреждения в результате украинской атаки, организован пункт временного размещения. Людей будут свозить туда на автобусах, которые выделил муниципалитет. Об этом сообщает администрация города.

На время работы оперативных служб для жителей был оперативно открыт пункт временного размещения на территории школы №1. Муниципальным автотранспортным предприятием поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание говорится в сообщении мэрии во "ВКонтакте"

Отмечается, что пока в ПВР никого нет.

ВСУ атаковали Волгоградскую область рано утром 31 июля, в пятницу. Целями стали складские помещения, в том числе – логистический центр Wildberries. После там начался пожар, на месте работают оперативные службы.

В городе повреждены 8 многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Пострадали 5 человек, все госпитализированы.