В Солнечногорске открыли ПВР для жителей поврежденного при атаке БПЛА дома

В Солнечногорске развернули ПВР после атаки ВСУ В Солнечногорске открыли ПВР для жителей поврежденного при атаке БПЛА дома

Москва13 июл Вести.Глава городского округа Солнечногорск Московской области Константин Михальков сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей дома, пострадавшего при атаке ВСУ.

При атаке противника на улице Банковской повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбило окна, посекло машины, также были зафиксированы локальные разрушения. Пострадали двое несовершеннолетних, им оказана вся необходимая помощь.

Специалисты оценивают ущерб, техническое обследование дома будет производиться до завтрашнего дня.

Для жителей, чьи квартиры пострадали, в новом корпусе школы №4 по адресу Молодежный проезд, стр.4 открыт пункт временного размещения. Здесь оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь, горячее питание, чай, воспользоваться душем и при необходимости остаться на ночлег отмечается в сообщении

Также для домашних животных организован отдельный пункт размещения.