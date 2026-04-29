Ероханова: в досуговом центре Сергиева Посада открыт ПВР для пострадавших от ЧС

В Сергиевом Посаде открыт ПВР для пострадавших от непогоды Ероханова: в досуговом центре Сергиева Посада открыт ПВР для пострадавших от ЧС

Москва29 апр Вести.В образовательно-досуговом центре "Октябрь" на Скобяном поселке в Сергиевом Посаде развернут пункт временного размещения для жителей, пострадавших от непогоды, сообщила в своем MAX-канале глава округа Оксана Ероханова.

По решению штаба по ликвидации последствий стихии в Сергиевом Посаде, на базе ОДЦ "Октябрь" на Скобяном поселке, развернут пункт временного размещения для жителей написала Ероханова

Она пояснила, что сюда смогут обратиться люди, пострадавшие от последствий непогоды или других чрезвычайных ситуаций. В пункте есть все необходимое для дневного пребывания людей.

Специально выделенный микроавтобус доставит пострадавших до пункта. Люди здесь смогут находиться столько, сколько потребуется для устранения аварии и нормализации обстановки. Пропуск в ПВР возможен только по паспорту.