В Солнечногорске повреждены жилой дом и несколько дворов, пострадали два ребенка В Солнечногорске ущерб нанесен жилому дому, пострадали двое детей

Москва13 июл Вести.В городе Солнечногорске Московской области повреждения получили жилой дом и несколько дворов. Также пострадали два ребенка, сообщает глава городского округа Константин Михальков.

Инцидент произошел на улице Банковской.

Сегодня утром в результате происшествия повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. … Пострадали двое детей написал Михальков в своем канале

Пострадавшим оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.

В квартирах жилого дома зафиксированы выбитые стекла. Ущерб нанесен автомобилям, есть и локальные разрушения.