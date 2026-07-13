Москва13 июлВести.В городе Солнечногорске Московской области повреждения получили жилой дом и несколько дворов. Также пострадали два ребенка, сообщает глава городского округа Константин Михальков.
Инцидент произошел на улице Банковской.
Сегодня утром в результате происшествия повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. … Пострадали двое детейнаписал Михальков в своем канале
Пострадавшим оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.
В квартирах жилого дома зафиксированы выбитые стекла. Ущерб нанесен автомобилям, есть и локальные разрушения.