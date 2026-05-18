Москва18 маяВести.На улице Белореченская в Москве произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката. В результате происшествия два человека пострадали, сообщает прокуратура Москвы.
Это произошло на пешеходном переходе, подростки пересекали проезжую часть на красный сигнал светофора.
На ул. Белореченская произошло столкновение автомобиля и электросамоката. … В результате ДТП несовершеннолетние госпитализированынаписано в сообщении ведомства
В настоящее время производится установление всех обстоятельств аварии.