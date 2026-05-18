В Москве на Белореченской улице автомобиль сбил несовершеннолетних самокатчиков

На юго-востоке Москвы автомобиль врезался в самокатчиков, двое пострадавших

Москва18 мая Вести.На улице Белореченская в Москве произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката. В результате происшествия два человека пострадали, сообщает прокуратура Москвы.

Это произошло на пешеходном переходе, подростки пересекали проезжую часть на красный сигнал светофора.

На ул. Белореченская произошло столкновение автомобиля и электросамоката. … В результате ДТП несовершеннолетние госпитализированы написано в сообщении ведомства

В настоящее время производится установление всех обстоятельств аварии.