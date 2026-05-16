Москва16 маяВести.Двое несовершеннолетних пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве, сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент произошел на улице Берзарина.
По предварительным данным, двое несовершеннолетних, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофораговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
В результате детей сбила машина. Два мальчика 2012 года рождения получил травмы и были доставлены в больницу, где их госпитализировали.
По факту произошедшего проводится проверка, разбирательство взято на прокурорский контроль.