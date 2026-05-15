Москва15 мая Вести.На улице Большая Грузинская в Москве водитель электросамоката сбил 9-летнюю девочку-пешехода. Об этом сообщила прокуратура Москвы в мессенджере MAX.

Пострадавшую доставили в больницу. Водитель скрылся с места происшествия.Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль установление личности участника аварии и его привлечение к ответственности.