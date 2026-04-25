В Твери водитель электровелосипеда сбил ребенка, пострадавшая в больнице Велосипедист сбил ребенка в Твери, СК начал проверку

Москва25 апр Вести.В Твери следственные органы начали проверку по факту наезда электровелосипеда на ребенка. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

В Твери водитель электрического велосипеда совершил наезд на малолетнего ребенка. Отмечается, что девочка с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение... Организовано проведение доследственной проверки. говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Инцидент произошел на бульваре Цанова 25 апреля, в субботу. Девочка каталась вокруг лавочки на детском самокате. Подробности о ее состоянии и степени полученных травм не приводятся.