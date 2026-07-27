В Твери водитель самоката сбил ребенка и скрылся, организована проверка

В Твери самокатчик сбил ребенка и скрылся с места В Твери водитель самоката сбил ребенка и скрылся, организована проверка

Москва27 июл Вести.В Твери водитель самоката сбил ребенка и скрылся с места, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация о происшествии была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Как утверждается, 26 июля на площади Мира неустановленный водитель самоката совершил наезд на ребенка и скрылся с места.

По факту произошедшего … организовано проведение доследственной проверки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.