В Сургуте юноша на электросамокате сбил женщину и скрылся, организована проверка

В Сургуте молодой человек на электросамокате сбил женщину и скрылся В Сургуте юноша на электросамокате сбил женщину и скрылся, организована проверка

Москва4 июн Вести.В Сургуте молодой человек на электросамокате сбил женщину и скрылся с места, по данному факту организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Согласно информации, опубликованном в СМИ, инцидент произошел 1 июня на тротуаре у жилого дома по улице Энергетиков. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения.

По факту произошедшего … организована процессуальная проверка по … ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) … По [ее] результатам … будет принято процессуальное решение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.