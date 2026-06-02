В Уфе трое юношей на самокате сбили 89-летнюю пенсионерку, возбуждено дело

Москва2 июн Вести.В Уфе возбуждено уголовное дело после травмирования 89-летней пенсионерки из-за наезда электросамоката. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Республике Башкортостан.

Согласно информации, опубликованной в сети, на улице Гагарина трое молодых людей передвигались на одном арендованном электросамокате и совершили наезд на 89-летнюю женщину.

В результате столкновения пенсионерка упала и получила телесные повреждения. По данному факту … возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям лиц, управлявших средством индивидуальной мобильности (СИМ), а также действиям компании, предоставляющей услуги по прокату электросамокатов.