В Феодосии авто столкнулось с электросамокатом, на котором ехали 2 подростков

В Феодосии машина сбила электросамокат, на котором передвигались двое подростков В Феодосии авто столкнулось с электросамокатом, на котором ехали 2 подростков

Москва3 июн Вести.В Феодосии Hyundai Solaris столкнулся с электросамокатом, на котором передвигались двое подростков. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.

Предварительно, авария произошла 3 июня в 11.00 мск на ул. Федько в районе дома № 25. Водитель 1984 г.р. при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с электросамокатом Kugoo, на котором передвигались 14-летний подросток и его 15-летний друг.

В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения и травмы различной степени тяжести. Для оказания профессиональной медицинской помощи они были доставлены в специализированное учреждение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства.