Два мальчика на самокате попали под автобус в Подольске, один госпитализирован

Москва31 мая Вести.В Подольске Московской области рейсовый автобус сбил двоих несовершеннолетних на электросамокате. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на улице Рабочей вечером 31 мая. По предварительным данным, автобус столкнулся с электросамокатом, на котором по пешеходному переходу передвигались двое мальчиков 2013 и 2014 годов рождения. После инцидента одного из детей госпитализировали.

Подмосковные полицейские в Подольске разбираются в обстоятельствах ДТП с участием электросамоката…

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.