В Щелкове организована проверка после ДТП с самокатом, на котором ехали 3 детей

В Щелкове организована проверка после ДТП с самокатом, на котором ехали 3 детей В Щелкове организована проверка после ДТП с самокатом, на котором ехали 3 детей

Москва2 июн Вести.В подмосковном Щелкове организована проверка после столкновения автомобиля и электросамоката, на котором ехали 3 подростков. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло около 16.45 мск 2 июня на улице Широкая. Предварительно, водитель Toyota при повороте с главной дороги на второстепенную совершил столкновение с электросамокатом, на котором передвигались трое несовершеннолетних – 12-летний мальчик и две девочки 12 и 13 лет. После ДТП детей доставили в медучреждение — после оказания помощи двоих отпустили домой.

Подмосковные полицейские в Щелково разбираются в обстоятельствах ДТП с участием электросамоката… По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уточняются все обстоятельства.