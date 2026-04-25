В Ростовской области в ДТП пострадал подросток на электросамокате

Донская полиция выясняет обстоятельства ДТП с подростком на электросамокате В Ростовской области в ДТП пострадал подросток на электросамокате

Москва25 апр Вести.В Ростовской области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием несовершеннолетних. Подробности сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции по региону.

По предварительным данным, 25 апреля в 11.30 на улице Ленина в селе Николаевка Неклиновского района водитель 2013 г.р. управлял электросамокатом "Куго эко 3", на котором вместе с ним ехал пассажир 2016 г.р.

В ходе движения пассажир соскользнул с электросамоката и при падении получил травмы говорится в сообщении

Несовершеннолетнего доставили в медицинское учреждение.

Уточняется, что движение осуществлялось по пешеходной дорожке.