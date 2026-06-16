В Балашихе прокуратура контролирует установление обстоятельств ЧП с самокатом Прокуратура устанавливает обстоятельства наезда самоката на ребенка в Балашихе

Москва16 июн Вести.В Балашихе городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ЧП на детской площадке. Как сообщает прокуратура Московской области в MAX, ребенок получил травмы в результате наезда электросамоката.

По предварительным данным, 11 июня днем на детской площадке на ул. Пролетарская в мкр. Железнодорожный мужчина на арендованном электрическом самокате сбил ребенка 2020 года рождения и уехал с места происшествия.

В результате мальчик получил телесные повреждения в виде ушиблено-рваной раны и подкожной гематомы левой лобной области головы говорится в сообщении

Мальчику оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не грозит. Личность водителя электросамоката была установлена. Он будет привлечен к ответственности. Также будет решен вопрос о возмещении вреда, причиненного здоровью малолетнего.